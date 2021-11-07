مريض يكشف تفاصيل معاناته من السمنة المفرطة

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قال طاهر أحمد مرسي، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في المنصورة ويبلغ من العمر 28 عاما ووزنه أكثر من 220 كيلو جراما ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ حيث أن وزنه كان 140 كيلو ثم زاد إلى 160 ثمى إلى 180 كيلو ومن ثم أصبح 220 كيلو جرام، مما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائما يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضاف «مرسي»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم منذ أكثر من عام كامل؛ خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع: «فضلت إجراء حراجة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة وأنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت يها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي».