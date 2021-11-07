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نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد لقطات من عملية القضاء على أخطر التشكيلات العصابية المسلحة بمنطقة صعيد مصر، والذي يتزعمه «حمدى أبوصالح»، - 39 سنه - الهارب والمحكوم عليه بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد ، كما رصدت أجهزة الأمن أفراد التشكيل العصابي فجر اليوم، في تحرك بسيارتين نصف نقل. وكان بحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة .

داهمت أجهزة أمن أسوان وكره في منطقة السلسة بكوم أمبو، اليوم الأحد، وقد تخصص أفراده في جرائم القتل والخطف والبلطجة. فضلاً عن جلب والاتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) .

وقعت اشتباكات مع عناصر خارجة عن القانون وقوات الشرطة في أسوان، وتمكنت القوات من القضاء على 12 عنصرا من العناصر الإجرامية بمنطقة عرب كيما، وتبين أن التشكيل من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة صعيد مصر، وتخصصوا في جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة .

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية صباح الأحد من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر «محافظة أسوان» تخصص نشاطه الإجرامى في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة

ويتكون التشكيل من 12 عنصرا إجراميا شديد الخطورة يتزعمهم شقي خطر يدعى «حمدي أبوصالح» محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة «قتل- إتجار بالمخدرات-بلطجة»، واتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابى ومن خلال وضع خطة أمنية بإستخدام القدرات الفنية العالية في الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابي ورصد تحركاته، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام- قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان- والمجموعات القتالية عالية الكفاءة) .

تم فجر اليوم الأحد رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون (2 سيارة نصف نقل) وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة، وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى استمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع زعيم وأفراد التشكيل العصابى، وضبط بحوزتهم مدفع آر بى جى و2 رشاش متعدد بشرائط الذخيرة و12 سلاحا آليا- و4 بنادق مختلفة الأنواع و2 طبنجة وفرد خرطوش وكميات من الذخيرة المختلفة لكل الأسلحة، كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة لمخدر (الحشيش- البانجو- الشادو)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

شعار وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أحداث أسوان