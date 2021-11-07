وست هام ضد ليفربول: مويس ينهي عقدة الريدز

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ألحق وست هام بـ ليفربول هزيمتهم الأولى في الدوري هذا الموسم، مع تغلب أصحاب الأرض على ضيوفهم بنتيجة 3-2 في ختام مباريات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

وتقدم اصحاب الأرض مبكرًا في المباراة بهدف عكسي سجله الحارس البرازيلي أليسون في مرماه، ليفتتح وست هام التهديف في المباراة.

وعدل ليفربول النتيجة في نهاية الشوط الأول عن طريق ضربة حرة مباشرة سجلها ترنت ألكساندر أرنولد بعد تمهيد من النجم المصري، محمد صلاح.

وسجل وست هام هدفين في الدقيقة 66 و74 عن طريق بابلو فورنالس وكورت زوما على التوالي، ليتقدم أصحاب الأرض بفارق هدفين قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة.

وقلص البديل، ديفوك أوريجي، الفارق لهدف، مع تسجيله الهدف الثاني لـ ليفربول قبل 7 دقائق من النهاية.

الفوز رفع من رصيد وست هام إلى 23 نقطة في المركز الثالث، في حين تلقى ليفربول هزيمته الأولى في الدوري ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع.

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط الإسباني بابلو فورنالس على أعلى تقييم من موقع فوتموب.

لاعب وست هام تسبب في الهدف الأول وسجل بنفسه الهدف الثاني وقدم مباراة كبيرة في فوز مهم للفريق اللندني في صراع المقدمة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منذ مباراة ديفيد مويس الأولى مع وست هام في يناير 2020، الفريق سجل 32 هدفًا في البريميرليج من الكرات الثابتة (باستثناء ركلات الجزاء)، أي أكثر بستة أهداف من أي فريق آخر.

- أليسون هو ثاني حارس يسجل هدفًا في مرماه في البريميرليج هذا الموسم بعد تيم كرول ضد مان سيتي.

- سجل محمد صلاح أو صنع في 13 من أصل 15 مباراة له مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم.

- ترينت ألكساندر أرنولد سجل وصنع ضد وست هام ليرفع من مساهماته التهديفية في البريميرليج مع ليفربول إلى 46 (9 أهداف و37 تمريرة حاسمة) ليتفوق على سجل جون آرني رايز كأكثر مدافع اشترك في تسجيل اهداف مع ليفربول في عهد البريميرليج (45: 21 هدفًا و24 تمريرة حاسمة).

- سجل بابلو فورنالس ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري ضد ليفربول، وهو أكبر عدد له من الأهداف ضد خصم في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى، مناصفة مع سجله ضد ليستر. (3)

- تسعة من أهداف كورت زوما العشرة في البريميرليج سجلها بالرأس (90٪)، وهي أعلى نسبة اهداف رأسية لأي لاعب سجل 10 أهداف أو اكثر في تاريخ المسابقة.

- تلقى ليفربول هدفين من الضربات الركنية خلال مباراة واحدة بالبريميرليج للمرة الأولى منذ أغسطس 2017 ضد واتفورد.

- فقط دانييل ستوريدج (10) سجل أهدافًا في البريميرليج مع ليفربول كبديل أكثر من ديفوك أوريجي (9). البلجيكي سجل اليوم أول هدف له في البريميرليج منذ هدفه في يوليو 2020 ضد نيوكاسل، قبل 469 يومًا.

- ليفربول خسر لأول مرة بعد 25 مباراة متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات (فاز 18 وتعادل 7)، ليكتفي رجال المدرب يورجن كلوب بمعادلة أطول سلسلة لا هزيمة لهم بمختلف البطولات في تاريخ النادي، والتي تحققت من قبل في 1982.

- حقق ديفيد مويس، مدرب وست هام، فوزه الأول في 15 لقاء في البريميرليج ضد ليفربول (خسر 10 وتعادل 4) عبر فتراته مع إيفرتون ومان يونايتد وسندرلاند ووست هام.

اليوم هو أول فوز للمطارق في اخر 11 لقاء في الدوري ضد الريدز (خسروا 8 وتعادلو 2).