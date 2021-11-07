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إزالة 14 حالة تعد علي أملاك الدولة بمدينة كفر الشيخ

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إزالة 14 حالة تعد علي أملاك الدولة بمدينة كفر الشيخ إزالة 14 حالة تعد علي أملاك الدولة بمدينة كفر الشيخ

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تمكنت الحملة المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن ، من إزالة 14 حالات تعدي على أملاك الدولة على مساحة 3 قراريط و14 سهم.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

ترأس الحملة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

المصرى اليوم

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