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«القبس»: مجلس الوزراء الكويتي يعتمد مراسيم العفو الخاص ومتسترون على «خلية العبدلي» بين المشمولين

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«القبس»: مجلس الوزراء الكويتي يعتمد مراسيم العفو الخاص ومتسترون على «خلية العبدلي» بين المشمولين «القبس»: مجلس الوزراء الكويتي يعتمد مراسيم العفو الخاص ومتسترون على «خلية العبدلي» بين المشمولين

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تبنّى مجلس الوزراء الكويتي مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإصدار العفو الخاص.

وكشفت مصادر لصحيفة «القبس» أن مقيمين في تركيا ومحكومين في التستر على خلية العبدلي بين المشمولين بالعفو.

ويأتي ذلك، بعدما تسلم الأمير الشيخ نواف الأحمد يوم الخميس الماضي التقرير الذي رفعه رؤساء السلطات الثلاث والمتضمن اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال الفترات الماضية.

وكانت صحيفة «الأنباء» قد أفادت بأن مشروع المرسوم يتضمن أسماء المشمولين بالعفو وعددهم، ولا ترفق به البيانات التي التمست العفو أو البيان الصادر من المطالبين بالعفو، لافتة إلى أن صياغة مرسوم العفو مثل مراسيم العفو بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقالت المصادر إن مشروع مرسوم العفو لا يتضمن تاريخ السماح للمشمولين به لدخول البلاد، والذي بمجرد صدوره يستطيعون الدخول مباشرة، على أن تنفذ ضوابط العفو المتفق عليها.

المصرى اليوم

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