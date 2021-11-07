محافظ أسوان يتفقد أحد الفنادق العائمة للإطمئنان على جودة الخدمات السياحية

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد أحد الفنادق العائمة والذى يضم وفد سياحى مكون من 84 سائح من جنسيات أمريكية وبولندية وفرنسية وتونسية وذلك ضمن رحلتهم السياحية لأسوان، رافقه خلالها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، ومدير عام السياحة ياسر جاد الرب.

وحرص اللواء أشرف عطية على متابعة الإجراءات الوقائية داخل الفندق العائم بداية من المرسى والمدخل الرئيسى وصالة الإستقبال وغرف العزل والمطعم، موجهاً إلى أهمية المتابعة الدقيقة والإلتزام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والإشتراطات الصحية المطلوبة من أجل تحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات، مع إستمرار مرور لجان المراقبة والتفتيش على المنشآت السياحية للتأكد من إلتزامها بتطبيق تلك القواعد والمعايير .

وأطمئن المحافظ من أحد السائحين عن مستوى الخدمات السياحية المقدمة للفوج السياحى، ومدى رضاهم عنها حيث أشاد السائح الأمريكي بمستوى الضيافة والخدمات المقدمة لهم منذ إستضافتهم على الفندق العائم في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان، بجانب تنظيم برنامج سياحى متنوع يشمل جميع المزارات والمعالم الأثرية والسياحية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، مع الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا.