تواصل إزالة التشوهات البصرية بجميع مناطق مدينة الأقصر استعدادا لافتتاح طريق الكباش

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قام العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال استكمال إزالة التشوهات البصرية، والتأكيد على رفع مستوى النظافة، والتي استهدفت شارع المطار الرئيسى مرورا بالمحيط الحيوي بميدان النافورة وصولاً حتى كمين طيبة، وذلك في إطار استعداد المحافظة لافتتاح طريق الكباش.

وأكد«لطفي» على إزالة أي تشوة بصري خلف السياج الشجري بطول الشوارع المعنية وكذلك الاهتمام بأعمال الكنس ورفع التراكمات الصلبة بواسطة المعدات الثقيلة بالتنسيق مع حملة المعدات، إضافة إلى سيارات النقل التابعة للحي، وتغيير بعض البانرات تتماشى مع تطبيق الهوية البصرية داخل المحافظة.

وأضاف أنه تم مراجعة كشافات الانارة بطريق المطار، وتغير الهالك والعاطل منها، هذا بخلاف انه تم رفع كفاءة مستوي النظافة بالشارع الرئيسى أعلى الرصيف وأسفلة من الجانبين بالإضافة إلى عمل الزاحف لرفع وتسوية التراكمات المتواجده خلف الجزر، وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي لمدينة الأقصر.

وذلك بناء على توجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث شدّد بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التطوير الجارية في مدينة الأقصر، والاهتمام برفع مستوى النظافة، بما يليق بمكانتها السياحية.