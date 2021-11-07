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مهلة 24 ساعة لإنهاء جميع وصلات المرافق العامة بأسوان

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مهلة 24 ساعة لإنهاء جميع وصلات المرافق العامة بأسوان مهلة 24 ساعة لإنهاء جميع وصلات المرافق العامة بأسوان

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنذارا للمسئولين بسرعة إنهاء جميع توصيلات المرافق العامة المتأخرة خلال 24 ساعة بمشروع الإحلال والتجديد لشبكات البنية التحتية بطريقى كورنيش النيل والسادات، لتبدأ فور ذلك أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير.

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الإحلال والتجديد، بجانب أعمال التطوير والتجميل، رافقه خلالها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، ومديرى الطرق والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف الجهود والأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الإلتزام الكامل بتحقيق الجودة المطلوبة بها لتكون مطابقة للمواصفات، وخاصة فيما يتعلق بنهو تركيب وصلات الصرف الصحى للعمارات الواقعة على الكورنيش، وأيضاً التعميق لتركيب كابلات الكهرباء، ولاسيما بعد إنهاء تركيب خطوط الغاز الطبيعى والإتصالات، موجهاً إلى تطبيق نموذج الجزيرة الوسطى الذي تفقده المحافظ على باقى المسافات بطول 4.5 كم لتشمل أحواض الزرع وإنارة وإعلانات، مع دهان البلدورات بلون موحد سيتم تعميمه في جميع أنحاء المحافظة .

المصرى اليوم

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