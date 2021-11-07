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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مشروع «شارع مصر» بكورنيش النيل الشرقي بمدينة سوهاج، والذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع إهداء لمحافظة سوهاج كشارع ذو تصميم حضاري ومنطقة ترفيهية لرواد الكورنيش من أهالي المحافظة.

وقال المحافظ، إنه يتابع الأعمال الجارية بالمشروع للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروع، لافتاً إلى أن المشروع يتم تنفيذه على جزء من الكورنيش الشرقي ملاصق لنادى هيئة قضايا الدولة بمسافة ٣٠٠ متر من الناحية القبلية، وإقامة سور من «الكريتال» بطول مسافة المشروع وبما يتناسب مع طبيعة المكان، بحيث لا يحجب رؤية الكورنيش، منوها بأن السور يهدف إلى حماية مرتادي المكان وخاصة الأطفال من الإندفاع ناحية الشارع .

وأوضح محافظ سوهاج، أن المشروع يتم تنفيذه كإهداء من الهيئة العربية للتصنيع لأبناء سوهاج، ويشمل متنزه ترفيهي كامل للأسر والشباب والأطفال، وممشى، ولاندسكيب، ومنطقة استراحات أمام شاشة عملاقة لعرض محتويات ترفيهية ومباريات، بالإضافة إلى مناطق إستراحات لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير، هذا بجانب وحدات تجارية ذات شكل حضاري متطور تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتصلح لأنشطة تجارية متعددة «مطاعم، كافيهات، وحدات لبيع العصائر والمشروبات، والأنتيكات، وحدات للتصوير، وغيرها من الأنشطة».

وأكد المحافظ، أن المشروع سيكون متاح ومفتوح أمام جميع أهالي المحافظة للدخول بالمجان ودون أي رسوم أو أعباء مالية، والمشروع بالكامل يهدف لخدمة جميع رواد الكورنيش، وهو توجه تنفيذي عام بجميع المحافظات، وقد تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات، وآخرها بكورنيش محافظة المنيا.