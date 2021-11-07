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المشدد 17 عاما لسائق بتهمة حيازة سلاح وتعاطي المخدرات في العبور

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المشدد 17 عاما لسائق بتهمة حيازة سلاح وتعاطي المخدرات في العبور المشدد 17 عاما لسائق بتهمة حيازة سلاح وتعاطي المخدرات في العبور

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 15 سنة لسائق بتهمة الاتجار في الهيروين، كما قضت بحبسه لمدة عام لتعاطيه الأفيون، والحبس لمدة عام لحيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد البربري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد صبحي إبراهيم وأحمد محمد غنيم، وأمانة سر على القلشى.

تضمن أمر الإحالة أن المتهم ويدعى «م ع ع» 32 سنة، سائق، أحرز مخدر الهيروين كما أحرز الأفيون وأحرز سلاح ناريا «فرد خرطوش» بغير ترخيص. وتمكنت مباحث قسم شرطة العبور من ضبط سائق بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار وسلاحا ناريا ونصف كيلو هيروين بقصد الإتجار، وكمية من مخدر الأفيون بقصد التعاطى وفرد خرطوش وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته للمللمحكمةحكمة التي أصدرت قرارها السابق.

المصرى اليوم

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