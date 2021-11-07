استشاري كبد: تأثير كورونا على الكبد أمر طبيعي لهذا السبب

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قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن فيروس كورونا المستجد له مستقبلات في الجسم، أكبرها في الرئة، مؤكدًا أن العزل المنزلي له مواصفات معينة، خاصة وأن العلاجات لها آثار جانبية على مريض فيروس كورونا فيجب أخذ كامل الحذر خاصة مع أصحاب الأمراض المستوطنة.

وأضاف “عز العرب”، خلال لقائه مع الإعلامية ولاء غانم، في برنامج «العيادة»، المذاع على قناة «الحياة»، أن فيروس كورونا له تأثير مباشر على الكبد، حيث أثبتت دراسات محلية وعالمية ارتفاع أنزيمات الكبد مع مصابي كورونا، حتى لو لم يكن عنده أي علامات لأمراض الكبد، مناشدًا المواطنين عدم القلق عند إخبارهم بارتفاع إنزيمات الكبد لأنه أمر طبيعي مع الإصابة بالفيروس، ولا يعني ارتفاع الإنزيمات إصابتهم بالكبد.

ولفت أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، إلى ضرورة الحرص على تقوية جهاز المناعة لمواجهة كورونا وجميع الأمراض أيضا، لأنه المحارب الأول للحفاظ على صحة الإنسان.