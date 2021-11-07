أخبار عاجلة

«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف -
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة -
محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر -
هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية -
أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة بـ«النواب» إلى وزير التعليم: «منهج رابعة ابتدائي الأصعب في التاريخ»

Print
طلب إحاطة بـ«النواب» إلى وزير التعليم: «منهج رابعة ابتدائي الأصعب في التاريخ» طلب إحاطة بـ«النواب» إلى وزير التعليم: «منهج رابعة ابتدائي الأصعب في التاريخ»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة مى غيث رشدى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن ما اعتبرته النائبة سوء مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن العام الدراسي الحالي شهد تعديلات كبيرة في مناهج التعليم، إلا أن المناهج الخاصة بالصف الرابع الابتدائي يعد من أصعب المناهج الدراسية التي مرت بتاريخ وزارة التربية والتعليم منذ إنشائها.

وأوضحت «غيث» أن التعديلات التي تم إدخالها على مناهج الصف الرابع، كشفت صعوبتها على المدرسين أنفسهم قبل الطلاب، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من وزارة التربية والتعليم، قبل اقتراب امتحانات الصف الرابع والتي تم الإعلان عنها في أول ديسمبر المقبل.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة للجنة التعليم بمجلس النواب، مع توجيه الدعوة لوزير التربية والتعليم للحضور لمناقشة الأمر مع نواب اللجنة، وتوضيح الهدف من إدخال مناهج جديدة بهذه الصعوبة على طلاب الصف الرابع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب

«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب

غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف

غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة

محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة