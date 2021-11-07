طلب إحاطة بـ«النواب» إلى وزير التعليم: «منهج رابعة ابتدائي الأصعب في التاريخ»

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تقدمت النائبة مى غيث رشدى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن ما اعتبرته النائبة سوء مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن العام الدراسي الحالي شهد تعديلات كبيرة في مناهج التعليم، إلا أن المناهج الخاصة بالصف الرابع الابتدائي يعد من أصعب المناهج الدراسية التي مرت بتاريخ وزارة التربية والتعليم منذ إنشائها.

وأوضحت «غيث» أن التعديلات التي تم إدخالها على مناهج الصف الرابع، كشفت صعوبتها على المدرسين أنفسهم قبل الطلاب، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من وزارة التربية والتعليم، قبل اقتراب امتحانات الصف الرابع والتي تم الإعلان عنها في أول ديسمبر المقبل.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة للجنة التعليم بمجلس النواب، مع توجيه الدعوة لوزير التربية والتعليم للحضور لمناقشة الأمر مع نواب اللجنة، وتوضيح الهدف من إدخال مناهج جديدة بهذه الصعوبة على طلاب الصف الرابع.