محافظ أسوان يتفقد مشروعات إزدواج ورفع كفاءة وتوسعة الطرق السريعة

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة ميدانية إستهدفت متابعة معدلات التنفيذ بعدد من مشروعات إزدواج ورفع كفاءة وتوسعة الطرق السريعة.

استهل المحافظ الجولة بتفقد المرحلة الأولى من مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم أسوان/ توشكى وبتكلفة إجمالية 1,6 مليار جنية وبنسبة تنفيذ 7,7 %، ومن المقرر الإنتهاء منه بنهاية شهر يوليو 2022 ، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية ، ويأتي تنفيذ ذلك ضمن المشروع القومي للطريق الدولي القاهرة / كيب تاون حيث يضم في أسوان 450 كم، فيما جارى العمل في350 كم من مدينة السباعية وحتى توشكى والذي تعمل فيه 53 شركة لتخترق الجبال والصخور وتقوم بتحويلها لطرق ومحاور ممهده ومرصوفة متزينة بالإضاءة والدهانات، من بينها 125 كم بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / السباعية بتكلفة 750 مليون جنيه.

وأعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بضرورة تشغيل أى قطاع يتم الإنتهاء منه بشبكة الطرق بهدف تخفيف الضغط للحركة المرورية، وهو الذي يتوازي مع تشديد الرقابة المرورية على الطرق الصحراوية ، مع ربطها بمنظومة الرادارات للحد من السرعات الجنونية لبعض قائدى السيارات والمركبات سواء الميكروباص أو الملاكى أو النقل العادى أو النقل الثقيل ، مناشداً السائقين المترددين على الطرق السريعة بأهمية الإلتزام بالسرعات المقررة والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي وقوع أي حوادث تهدد أرواحهم وسلامتهم وسلامة الركاب من المواطنين .

وعقب ذلك تفقد الأعمال الجارية بمشروع إزدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربى ومطار أسوان بطول 7,8 كم وهو الذى سيساهم فى أن يصبح الطريق ثلاث حارات لكل إتجاه بتكلفة إجمالية 62,2 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه حوالى 64,90 % ومن المقرر الإنتهاء من المشروع في الأول من شهر مارس 2022.

وتوجه عطية للمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروع الإزدواج بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / السباعية والتي وصلت إلى 77,6 % وتشمل تطوير ورفع الكفاءة بطول 87,50 كم وبعرض 20,6 متر لكل إتجاه، ومحدد الإنتهاء من المشروع بنهاية شهر ديسمبر المقبل ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتوسعة للطريق الأساسى الصحراوى الغربى ليصبح 3 حارات بدلاً من حارتين لكل إتجاه وبتكلفة إجمالية 114,90 مليون حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 25% ومن المحدد الإنتهاء منه فى منتصف شهر مارس القادم 2022 .

وأكد محافظ أسوان على أهمية هذه المشروعات لخلق شرايين ومحاور مرورية جديدة بإشراف من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، وبتنفيذ من الهيئة العامة للطرق والكبارى وخاصة أن هذه الطرق لها دور حيوى في تحقيق سهولة وتيسير حركة المواصلات بين شرق وغرب المحافظة ، وأيضاً الربط مع المشروعات التنموية والإستثمارية الجارية ، لافتاً إلى أن إزدواج ورفع كفاءة هذه الطرق يتوازى مع خلق محاور جديدة مثل الطريق الدائرى العلاقى / كوبرى خزان أسوان البديل ، والطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم .