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«#_تكتب_شهادة_وفاة_فيرس_سي» يتصدر «تويتر».. واستشاري كبد: «100 مليون صحة» ملحمة تاريخية

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«#مصر_تكتب_شهادة_وفاة_فيرس_سي» يتصدر «تويتر».. واستشاري كبد: «100 مليون صحة» ملحمة تاريخية «#_تكتب_شهادة_وفاة_فيرس_سي» يتصدر «تويتر».. واستشاري كبد: «100 مليون صحة» ملحمة تاريخية

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احتل هاشتاج «#_تكتب_شهادة_وفاة_فيرس_سي»، قائمة الأكثر تداولًا على تويتر، مع اقتراب إعلان مصر خلوها من فيروس سي.

كانوا بيعايرونا بمعدل اصابات فيروس سي

وعلق الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، على استعداد مصر للإعلان عن خلوها من مرض فيروس سي، قائلا إن مبادرة «100 مليون صحة» هي أكبر مبادرة إنسانية في التاريخ، وهي نموذج لأي مبادرات صحية في أي دولة للعالم.

وأوضح «عز العرب»، خلال لقائه مع الإعلامية ولاء غانم، في برنامج «العيادة»، المذاع على قناة «الحياة»، أن فيروس سي كان أكبر مشكلة صحية تواجه مصر في السنوات الماضية، وكانت مصر مصنفة كأكبر دولة بها عدد إصابات بفيروس سي، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 22% من المصريين مصابون بفيروس سي.

وأضاف استشاري الباطنة ومؤسسة وحدة الأورام والكبد بالمعهد القومي للكبد، أن المردود السلبي للفيروس كان له تأثير كبير عالميا على مصر، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، موضحا أن مصر أجرت حوالي 62 مليون مسحة لفيروس سي والأمراض غير السارية، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت عددا من الأمراض التي تتسبب في حوالي 85% من حالات الوفيات في مصر، معقبا: «عدد الفحوصات كان إنجازا».

المصرى اليوم

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