أخبار عاجلة

«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف -
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة -
محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر -
هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية -
أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«العدل» و«التضامن» تنظمان الدورة الأولى للتوعية بقانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة

Print
«العدل» و«التضامن» تنظمان الدورة الأولى للتوعية بقانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة «العدل» و«التضامن» تنظمان الدورة الأولى للتوعية بقانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارتا العدل والتضامن، برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، دورة لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أي ممارسات ضارة

وتأتي الدورة للتوعية اللازمة للموظفين قبل سريان العمل بأحكام القانون المشار إليه منتصف ديسمبر المقبل، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح بمواجهة إدمان المخدرات خاصة بين الشباب، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «2021/ 2026» وأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها.

افتتح أعمال الدورة، مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور مساعد وزيرة التضامن.

وألقى خبراء من مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل محاضرات حول المسؤولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطى المخدرات، وكذلك آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدوري والمفاجئ على العاملين، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي ،أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، كما أتاح القانون فرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن «16023» في سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف المصري الكبير

السيسي يوجه باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف المصري الكبير

«مصر السند».. كاتب ليبي: كلمة الرئيس السيسي خاطبت ضمير الشعب

«مصر السند».. كاتب ليبي: كلمة الرئيس السيسي خاطبت ضمير الشعب

«عربية النواب»: كلمة السيسي أمام مؤتمر باريس تبرز ثوابت الموقف المصري في ليبيا

«عربية النواب»: كلمة السيسي أمام مؤتمر باريس تبرز ثوابت الموقف المصري في ليبيا

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا