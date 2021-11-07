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49 ألف مستفيد من الرعاية الصحية بحفر الباطن

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49 ألف مستفيد من الرعاية الصحية بحفر الباطن 49 ألف مستفيد من الرعاية الصحية بحفر الباطن
استفاد أكثر من 49.127 شخصًا من خدمات مسارات الرعاية الصحية بحفر الباطن منذ بداية العام 2021. وأوضحت صحة حفر الباطن أنها تقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال 13 مركزًا صحيًا و4 مستشفيات، إضافة إلى مركز طب الأسنان التخصصي، إذا بلغ عدد المستفيدين من مسار رعاية الأمراض المزمنة 5972 مستفيدًا، فيما بلغ عدد مستفيدات مسار الولادة الآمنة 15,965 مستفيدة، في حين وصل عدد المستفيدين من مسار الرعاية العاجلة 20,475 مستفيدًا، فيما تخطى عدد مستفيدي مسار الرعاية الاختيارية 4863 مستفيدًا.

كما بلغ عدد مستفيدي مسار الرعاية التلطيفية 82 والحفاظ على الصحة 1770 مستفيدًا. وأفادت أن برنامج الرعاية الصحية الجديد يهدف إلى تطبيق أسلوب جديد للرعاية الصحية وتعزيز الصحة لدى المجتمع.


الوطن السعودية

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