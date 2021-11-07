مبادرة لإثراء محتوى اللغة العربية

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تدشن جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في وقف لغة القرآن غداً، مبادرة «مبين» لإثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية الويكيبيديا، بهدف نشر ثقافة التطوع في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة، بين فئة الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم في سبيل العمل، من خلال مسابقة يتخللها مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية، التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع جمعية بصيرة للأدب والفكر.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن المبادرة تسعى لمعالجة ضعف المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا، الذي يرجع إلى قلة المتطوعين العاملين في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة، خاصة أن الموسوعة تعدّ أكبر مقدم للمحتوى العربي على الإنترنت، حيث تبلغ الزيارات لويكيبيديا العربية أكثر من 147 مليون زيارة شهرياً.

وأشار إلى تحفيز المبادرة للشباب السعوديين، وفي الوطن العربي بشكل عام، للتطوع في إثراء المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا العربية، من خلال عدة مجالات هي: الترجمة، والتطوير، والتأليف، وتحقيق إستراتيجية المبادرة لنشر ثقافة التطوع، في إثراء محتوى اللغة العربية بين فئة الشباب والفتيات، وزرع قيم التطوع في نفوسهم، وتزويد فئة الشباب والفتيات بمجموعة من المهارات، والأدوات المتخصصة التي تساعدهم في العمل على إثراء المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا.