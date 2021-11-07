أخبار عاجلة

«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف -
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة -
محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر -
هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية -
أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

مبادرة لإثراء محتوى اللغة العربية

Print
مبادرة لإثراء محتوى اللغة العربية مبادرة لإثراء محتوى اللغة العربية
تدشن جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في وقف لغة القرآن غداً، مبادرة «مبين» لإثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية الويكيبيديا، بهدف نشر ثقافة التطوع في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة، بين فئة الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم في سبيل العمل، من خلال مسابقة يتخللها مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية، التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع جمعية بصيرة للأدب والفكر.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن المبادرة تسعى لمعالجة ضعف المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا، الذي يرجع إلى قلة المتطوعين العاملين في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة، خاصة أن الموسوعة تعدّ أكبر مقدم للمحتوى العربي على الإنترنت، حيث تبلغ الزيارات لويكيبيديا العربية أكثر من 147 مليون زيارة شهرياً.

وأشار إلى تحفيز المبادرة للشباب السعوديين، وفي الوطن العربي بشكل عام، للتطوع في إثراء المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا العربية، من خلال عدة مجالات هي: الترجمة، والتطوير، والتأليف، وتحقيق إستراتيجية المبادرة لنشر ثقافة التطوع، في إثراء محتوى اللغة العربية بين فئة الشباب والفتيات، وزرع قيم التطوع في نفوسهم، وتزويد فئة الشباب والفتيات بمجموعة من المهارات، والأدوات المتخصصة التي تساعدهم في العمل على إثراء المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

توقيف 3 أشخاص بعد مقتل شخص في انفجار ببريطانيا

توقيف 3 أشخاص بعد مقتل شخص في انفجار ببريطانيا

أسراب الطائرات الآلية تهدد الدفاعات المتطورة

أسراب الطائرات الآلية تهدد الدفاعات المتطورة

تأهب بالأمانات لمواجهة الحالة المطرية

تأهب بالأمانات لمواجهة الحالة المطرية