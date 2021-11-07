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بلينكن يعد محاولة الاغتيال اعتداء على العراق وسيادته

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بلينكن يعد محاولة الاغتيال اعتداء على العراق وسيادته بلينكن يعد محاولة الاغتيال اعتداء على العراق وسيادته
ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن «غضبه وقلقه العميقين» من حادث «الاعتداء الجبان» على رئيس ، خلال اتصال هاتفي أجراه الطرفان.

وأضاف المكتب أن بلينكن «عد الحادث اعتداء على العراق وسيادته، وليس على رئيس الحكومة فحسب»، كما أنه «أعرب أيضًا عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالي للنهج القيادي للكاظمي، وشجاعته في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره».

وقال بيان المكتب إن الكاظمي وبلينكن «أكدا حرصهما على الالتزام بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما».


الوطن السعودية

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