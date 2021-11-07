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المسحل يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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المسحل يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الأحد، بمدينة الرياض، اجتماعًا مع عددٍ من رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحضور عضو المجلس رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة بعض بنود لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حيث قدم رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد جابر الجهني عرضًا حول عددٍ من المقترحات حول اللائحة.

كما قدم رئيس لجنة الحكام السويسري مانويل نافارو عرضًا عن عمل اللجنة واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، وبرامج تطوير الحكم السعودي والاستماع لمرئيات الأندية حيال ذلك.

وشهد الاجتماع مناقشة مشروع مقر المعسكرات الدائم للمنتخبات الوطنية والأندية والذي يجري العمل على إقامته كمرحلة أولى في محافظة الطائف على أن يتبع ذلك عدد من المناطق الأخرى في المراحل التالية، حيث تم الاستماع إلى وجهات نظر الأندية ومرئياتهم عن المشروع.

من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن الاجتماع جاء لاطلاع الأندية على آخر المستجدات وإيضاح ما سيتم خلال الفترة القادمة والاستماع لمرئيات الأندية التي تعد شريكًا أساسيًا في منظومة كرة القدم وتشكل جزءًا مهمًا لتطوير منظومة كرة القدم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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