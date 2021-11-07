أحمد سليمان.. أول زائر مصري لأقدم بيت بإنتركتيكا في القطب الجنوبي

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خلال رحلته إلى القطب الجنوبي استطاع الدكتور أحمد سليمان، الباحث بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، دخول أول منزل بني في إنتاركتيكا سنة1902 للمستكشف البريطاني روبرت سكوت وكتب اسمه في كشوف الزوار كأول شخص مصرى يزور هذا المنزل التاريخي.

لم تكن رحلة الباحث العلمي أحمد سليمان إلى القطب الجنوبي سهلة على الإطلاق، بل انها تطلبت استعدادات وتجهيزات حتى يستطيع الحياة في درجة حرارة تصل إلى 50-60 سيلزيوس تحت الصفر، فالقطب يرتفع عن سطح البحر بحوالى 10 آلاف قدم، وهو الأم الذي تسبب في حدوث مشاكل صحية في القلب والتنفس مع بعض زملائه في الرحلة العلمية الاستكشافية بسبب قلة الأكسجين على حد قوله، مما أجبرهم على العودة فورا بواسطة طائرة عسكرية.

وكتب سليمان على صفحته الشخصية «فيس بوك»: «النهاردة دخلنا أول منزل اتبنى في إنتارتيكا سنة 1902 للمستكشف البريطانى روبرت سكوت وكتبت اسمى في كتابه كأول مصري يزور هذا المنزل التاريخي».

وحصل الدكتور أحمد سليمان الباحث بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، على ميدالية الولايات المتحدة الأمريكية من مركز البحوث الأمريكي، بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية، تقديرا لأبحاثه المنشورة والاكتشافات العلمية من القطب الجنوبي الخاص برصد الموجات الجاذبة بمشاركة فريق عمل يضم علماء وباحثين من ٤ جامعات مختلفة.

وقال سليمان في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «التحقت بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 2015، ويعتبر المعهد من الجامعات الأولى على مستوى العالم وحصلت منه على درجة الماجيستير في مجال العلوم بعد استشارة عدد من كبار العلماء منهم العالم الراحل أحمد زويل الذي شرفت بلقائه قبل وفاته بعامين فهو كان يعمل في المعهد لمدة 40 عامًا حصل من خلاله على جائزة نوبل».

وتابع سليمان: «انضممت لفريق عمل كبير في كالتك ومعمل الدفع النفاس بناسا يضم أكثر 70 أستاذًا وباحث وطالب وعالم على مستوى العالم، جاءوا من 4 جامعات مختلفة وهم كالتك-معمل الدفع النفاس بناسا وهارفارد وستانفورد ومينسوتا، وكل واحد فينا مسؤول عن تصميم جزء معين من التجربة التي نحاول فيها تطوير وتحسن دقتها حتى نتمكن من رصد موجات الجاذبية المتوقع تودلها من 13 مليار سنة عند حدوث الانفجار العظيم والكون كان عمره تقريبا جزء صغير جدًا من الثانية».