بعد 22 يومًا من البحث.. انتشال جثمان الطالب محمد عزت من نهر النيل في بنها

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تمكّنت قوات الإنقاذ النهري في بنها من العثور على جثة الطالب محمد عزت الذي لقي مصرعه غرقا في نهر النيل فرع دمياط منذ 22 يومًا أثناء نزوله للاستحمام برفقة عدد من زملائه.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، بغرق طالب يدعى محمد عزت بالصف الثاني الثانوي بنهر النيل فرع دمياط بقرية كفر طحلة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

وتم البحث عن الجثة في المياه وقال عزت بلال والد المتوفى إنه يعيش بقرية ميت العطار بمركز بنها وأن ابنته توفت قبل أسابيع قليلة وجاءه اتصال هاتفي يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعًا لأن نجله لقي مصرعه غرقًا بمياه فرع دمياط.

وأشار إلى أنه توجه على الفور لموقع الحادث على أمل أن يكون ما سمعه مجرد كذب، حيث أكد له شهود العيان غرق نجله أثناء استحمامه ومجموعة من زملائه.