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السد الإثيوبي والأطماع الإيرانية أبرز ملفات التقرير الاستراتيجي للشرق الأوسط بجامعة عين شمس

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السد الإثيوبي والأطماع الإيرانية أبرز ملفات التقرير الاستراتيجي للشرق الأوسط بجامعة عين شمس السد الإثيوبي والأطماع الإيرانية أبرز ملفات التقرير الاستراتيجي للشرق الأوسط بجامعة عين شمس

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أعلن الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، الأحد، إصدار«التقرير الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠».

وقال «مؤنس» في تصريحات صحفية، الأحد، إن التقرير يعد أول تقرير إستراتيجي يصدره المركز، ويتناول المتغيرات السياسية والإقليمية والدولية، ويوثق واقع منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات في الداخل والخارج.

ويتناول ايضا عدة ملفات مهمة من أهمها سد النهضة الاثيوبي والاطماع الإيرانية، والمياه والبيئة، والدراسات الإسرائيلية، وتداعيات تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، بالإضافة إلى ملف الدراسات التاريخية، وشرق المتوسط ،وملف الدراسات السياسية، وملف الدراسات المستقبلية.

المصرى اليوم

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