محافظ أسوان: تشديد الرقابة على المنشآت السياحية لضمان التزامها بإجراءات كورونا

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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء ترأسه لاجتماع خلية إدارة الأزمة بحضور القيادات الأمنية والجامعية والتنفيذية، الأحد، إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فإن هناك رقابة مشددة على المنشأت السياحية لضمان الإلتزام بالتدابير المتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا والتي من أهمها إنتهاء التطعيم الإجبارى للعاملين وأسرهم بالفنادق الثابتة والعائمة والمواقع السياحية والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية، بجانب تنفيذ أعمال التعقيم والرش وتوفير المطهرات وغرف العزل، بالإضافة إلى التفتيش والرقابة على الأغذية والمشروبات وضمان وجود مطعم معتمد داخل كل منشآة سياحية مسؤول عنه متخصص في فحص الخامات المستخدمة ومدى صلاحيتها وجودتها.

ووجه إلى الإسراع بتطعيم سائقى الحنطور والتاكسى وأصحاب المراكب الشراعية والفلوكة والبازارات السياحية لتحقيق التأمين الكامل في التعامل المباشر مع الأفواج السياحية، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقرارات الحكومية الخاصة بمنع دخول أي موظف لعمله من يوم 15 نوفمبر الجارى إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية ( PCR ) كل 3 أيام على نفقته الخاصة، ولاسيما أنه سيتم إحتساب فترة عدم تواجده بالعمل غياب وليس أجازة، وهو الذي يتوازى مع منع دخول أي مواطن للحصول على الخدمات الجماهيرية بأى منشأة حكومية بداية من ديسمبر المقبل في حالة عدم تطعيمه.

واكد على أنه تم زيادة عدد المراكز الثابتة والفرق المتحركة إلى 145 موقع منها 33 مركز ثابت و112 فرقة متحركة في ظل توفير كافة التسهيلات مع القيام بالفحص الطبي أثناء التسجيل للتأكيد على إعطائه الجرعة المناسبة، كما أن هناك تحفيز وتشجيع من قوى المجتمع المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية حصولهم على لقاحات التطعيم المتوفرة بكميات مناسبة، وهو الذي يتطلب في نفس الوقت تكثيف التثقيف المجتمعى من خلال إستثمار الصفحات الحكومية على مواقع التواصل الإجتماعى للتوعية بالإلتزام بإرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.