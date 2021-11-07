محافظ أسوان يلتقي وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف التخصصات على مدار اليوم وبالجودة المطلوبة، وخاصة في المناطق والقرى البعيدة والنائية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، الأحد، مع المهندس حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، يرافقه اللواء أشرف أبوعيش مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالهيئة، وبحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى مديرى الصحة وهيئة التأمين الصحى.

أشار اللواء أشرف عطية على أن هناك جولات ميدانية دورية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المنشأت الطبية الجارى تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تم الإنتهاء من تطوير 77 وحدة صحية من إجمالى 112 وحدة صحية، فيما تتراوح نسب التنفيذ في 11 مستشفى ما بين 92 % إلى 18 %، وخاصة أن الدولة وجهت إستثمارات لتنفيذ المنظومة تصل إلى 11،7 مليار جنية، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لإنطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل.

ووجه اللواء أشرف عطية المسئولين بسرعة ترشيح عدد من المواقع لتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء مقر دائم لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل .

ومن جانبه أشار أشرف أبوعيش إلى أن دور الهيئات الثلاث الأساسية التي ستتولى إدارة وتطبيق المنظومة الجديدة ضمن القانون رقم 2 لسنة 2018 هي الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكداً على أنه سيكون هناك العديد من المزايا والأساليب التكنولوجية التي سوف تقدمها المنظومة الجديدة والتي ستساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بإجمالى مليون و600 مواطن على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الكشف والفحص الطبى الدقيق والمتخصص لكل حالة مرضية، علاوة تخفيف العبء ومشقة السفر والإنتقال للمرضى لتلقى العلاج المناسب .