اعتماد خطة مواجهة الأمطار والسيول بالشمالية

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اعتمد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الخطة التنفيذية لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة في حالات الأمطار والسيول. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، بالإمارة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور طلال بن إبراهيم بديوي، يرافقه عدد من منسوبي الإدارة.

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لشرح عن الخطة التنفيذية وجاهزيتها وكيفية التعامل مع حالات الأمطار والسيول، وما تم توفيره من تجهيزات وآليات استعداداً للحالات الطارئة، منوها بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة والنجاحات التي حققوها في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات بمختلف الظروف العادية والاستثنائية، داعياً إلى التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة، واستعدادها التام لتنفيذ المهام المُوكلة إليها على الوجه المطلوب.