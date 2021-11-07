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258 مشروعا طلابيا تتنافس في إبداع الرياض 2022

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258 مشروعا طلابيا تتنافس في إبداع الرياض 2022 258 مشروعا طلابيا تتنافس في إبداع الرياض 2022
زار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ معرض الإدارة العامة للتعليم، بمنطقة الرياض للمشاريع العلمية، المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022م» للعام الدراسي 1443، للبنين والبنات، على مستوى منطقة الرياض، والمقام في مدارس التعلّم النموذجية الأهلية.

واطلّع وزير التعليم خلال جولته على المعرض، بحضور الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الدكتور سعود المتحمي، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، والمساعدين ومديري الإدارات والمكاتب. واستمع آل الشيخ خلال الزيارة إلى عدد من الطلاب حول مشاريعهم العلمية والبحثية، حيث يتنافس 258 مشروعاً، منها 143 مشروعاً للبنين، و115 مشروعاً للبنات.

وفي نهاية الجولة كرّم آل الشيخ أمين «موهبة»، ورئيس مجلس إدارة مدارس التعلّم النموذجية الأهلية. وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن المعرض مخصص لطلبة مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية، بهدف إبراز أعمال الطلاب والطالبات ومشاركاتهم، ونشر ثقافة الإبداع بينهم، وتنمية روح الإبداع لديهم، مبينا أن برنامج التصفيات يتضمن استقبال أعمال الطلاب والطالبات، وتحكيم منتجاتهم، من خلال ثلاث جولات تحكيمية، ومن ثم إعلان النتائج وأسماء الطلاب والطالبات الفائزين، والذين سيمثلون منطقة الرياض، في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد.


الوطن السعودية

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