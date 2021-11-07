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مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين بمأرب

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مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في دول الخليج

عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 3)، اليوم،...

dda5f4312b.jpgالرياض: الوطن
775917f71d.jpg02 ربيع الثاني 1443 هـ

مسام ينتزع 1400 لغم حوثي من اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر...

icon-byline.pngعدن: واس
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

29 ألف حقيبة شتوية بباكستان وتأهيل 446 معاقا باليمن

امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين...

icon-byline.pngالعواصم، أبها: الوطن
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة تدعو إلى التصدي للإرهاب العابر للحدود

دعت المملكة جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه...

icon-byline.pngنيويورك: الوكالات
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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