مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين بمأرب
عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 3)، اليوم،...
الرياض: الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر...
عدن: واس
02 ربيع الثاني 1443 هـ
امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين...
العواصم، أبها: الوطن
01 ربيع الثاني 1443 هـ
دعت المملكة جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه...
نيويورك: الوكالات
01 ربيع الثاني 1443 هـ