أخبار عاجلة

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف -
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة -
محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر -
هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية -
أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا» -
شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مسؤول عسكري يمني يكشف معلومات جديدة عن تمهيد الإخوان لتسليم بيحان

Print
مسؤول عسكري يمني يكشف معلومات جديدة عن تمهيد الإخوان لتسليم بيحان مسؤول عسكري يمني يكشف معلومات جديدة عن تمهيد الإخوان لتسليم بيحان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤول عسكري، في محور عتق بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، معلومات جديدة عن تورط تنظيم الإخوان في تسليم مديريات بيحان الثلاث لمليشيا الحوثي، دون قتال.

وظهر العقيد الركن، على الخضر محمد، رئيس عمليات اللواء 30 مشاة في محور عتق، في ، تحدث فيه عن إقصاء سلطة الإخوان في محافظة شبوة، للضباط والعسكريين المحترفين، واستبدالهم بعناصر إخوانية يدينون لها بالولاء.

وقال المسؤول العسكري، وفق مداد نيوز إن تنظيم الإخوان همش القادة العسكريين والضباط في شبوة، وتم استبدالهم بآخرين من الموالين، بهدف تنفيذ مخططاته في المحافظة. وأشار إلى تسليم الإخوان، مديريات بيحان الثلاث غربي المحافظة، إلى مليشيا الحوثي، دون قتال، وتحريك قواتهم ضد أبناء شبوة في معسكر العلم بمديرية جردان.

وحمل رئيس عمليات اللواء 30 مشاة، بمحور عتق، السلطة الإخوانية، المسؤولية الكاملة عما حدث في بيحان، وكذا مسؤولية تهميش وإقصاء القادة العسكريين.

وطالب العقيد على الخضر، في ذات الوقت، الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، بإقالة المحافظ محمد صالح عديو، وتعيين محافظ يخدم شبوة وأبناءها وليس جماعة أو تنظيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كيف تحصل على حقك إذا تعرضت للغش التجاري؟ (فيديو)

كيف تحصل على حقك إذا تعرضت للغش التجاري؟ (فيديو)

«الحق والمستحق».. كيف تحصل على حقك لو تعرضت للغش التجاري؟ (فيديو)

«الحق والمستحق».. كيف تحصل على حقك لو تعرضت للغش التجاري؟ (فيديو)

«أخف دم بين كل الممثلات».. نبيلة عبيد توجه رسالة دعم لـ دنيا سمير غانم (فيديو)

«أخف دم بين كل الممثلات».. نبيلة عبيد توجه رسالة دعم لـ دنيا سمير غانم (فيديو)

«شكراً على الاحتفال الجميل».. فريق عمل «نقل عام» يحتفلون بعيد ميلاد سوسن بدر (فيديو)

«شكراً على الاحتفال الجميل».. فريق عمل «نقل عام» يحتفلون بعيد ميلاد سوسن بدر (فيديو)