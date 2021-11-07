مسؤول عسكري يمني يكشف معلومات جديدة عن تمهيد الإخوان لتسليم بيحان

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كشف مسؤول عسكري، في محور عتق بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، معلومات جديدة عن تورط تنظيم الإخوان في تسليم مديريات بيحان الثلاث لمليشيا الحوثي، دون قتال.

وظهر العقيد الركن، على الخضر محمد، رئيس عمليات اللواء 30 مشاة في محور عتق، في فيديو، تحدث فيه عن إقصاء سلطة الإخوان في محافظة شبوة، للضباط والعسكريين المحترفين، واستبدالهم بعناصر إخوانية يدينون لها بالولاء.

وقال المسؤول العسكري، وفق مداد نيوز إن تنظيم الإخوان همش القادة العسكريين والضباط في شبوة، وتم استبدالهم بآخرين من الموالين، بهدف تنفيذ مخططاته في المحافظة. وأشار إلى تسليم الإخوان، مديريات بيحان الثلاث غربي المحافظة، إلى مليشيا الحوثي، دون قتال، وتحريك قواتهم ضد أبناء شبوة في معسكر العلم بمديرية جردان.

وحمل رئيس عمليات اللواء 30 مشاة، بمحور عتق، السلطة الإخوانية، المسؤولية الكاملة عما حدث في بيحان، وكذا مسؤولية تهميش وإقصاء القادة العسكريين.

وطالب العقيد على الخضر، في ذات الوقت، الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، بإقالة المحافظ محمد صالح عديو، وتعيين محافظ يخدم شبوة وأبناءها وليس جماعة أو تنظيم.