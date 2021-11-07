وفد الجامعة العربية يختتم زيارته للسودان: التقى البرهان وحمدوك (تفاصيل)

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اختتم السفير حسام زكي موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له، الأحد، زيارة الخرطوم، التي استمرت يومين، وعقد عددا من اللقاءات خلال الزيارة كان ابرزها اللقاء مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري والدكتور عبدالله حمدوك تناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.

ونقل السفير زكي، إلى الفريق أول البرهان رسالة شفهية من الأمين أحمد ابوالغيط مفادها دعم الجامعة العربية للمسيرة الانتقالية في السودان ومباديء حل الخلاف عن طريق الحوار وكذلك للأهمية البالغة لاستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني إلى حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد إلى بر الامان من خلال عقد الانتخابات.

واستمع وفد الجامعة من البرهان، التزام القوات المسلحة السودانية بدعم مسيرة الانتقال الديمقراطي والانفتاح الكامل على جهود دعم وتعزيز الحوار السوداني بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول إلى عقد انتخابات يعبر فيها الشعب السوداني بكل حرية وبالوسائل الديمقراطية عن قناعاته في اختيار قياداته .

والتقي الوفد بالدكتور عبدالله حمدوك حيث دار حديث مطول حول التحديات التي واجهت المسيرة الانتقالية والجهود المبذولة حالياً لدعم الحوار البناء بين المكونات المختلفة بما يساعد البلاد في نجاح المسيرة الانتقالية.

وأكد السفير حسام زكي خلال اللقاءات على موقف جامعة الدول العربية المبدئي بدعم الحوار السوداني القائم وخفض جميع أشكال التوتر بما يسمح للجهود المبذولة بتحقيق التطلعات السودانية في نجاح المسيرة الانتقالية على أساس احترام الوثائق الدستورية واتفاقات السلام الموقعة على مدار العامين الماضيين، والاستعداد الكامل للجامعة العربية باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة منها سودانياً لتحقيق مسيرة الانتقال.

وأعرب السفير حسام زكي عن ثقته الكاملة في الحكمة التي تتحلى بها القيادات السودانية وانها ستنجح في تخطي جميع التحديات الراهنة.