خبيرة تغذية: الضغوط النفسية تزيد من هرمون الجوع

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الأم عليها أن تحذر أبنائها من تناول الوجبات السريعة، وتعمل على نشر ثقافة تناول الخضراوت التي تزيد من مناعة الجسم إلى حد كبير.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن أزمة كورونا أدت لزيادة وزن معظم الشعب المصري، معقبة: «كورونا أزمة، مش لازم نخليها أسلوب حياة».ز

ولفتت إلى أن التوتر والقلق والضغوط النفسية تزيد من هرمون الجوع داخل جسم الإنسان، مما يؤدي إلى تناول قدر كبير من الطعام، وهذا ينعكس على زيادة الوزن بصورة كبيرة.