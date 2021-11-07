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رصدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من المعلومات حول ميناء العين السخنة وأعمال التطوير الجارية، والتي تم عرضها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، أثناء افتتاح معرض النقل الذكي.

ويأتي في مقدمة أهم المشروعات الجارية إنشاء ٤ أحواض جديدة باطوال ١٢ كيلو متر وعمق ١٨ مترا، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يضم ساحات تداول بمساحة (5،6 مليون متر مربع) بمناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5،3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتقل البضائع- الحاويات من البحر الأحمر وكافة أنحاء الجمهورية لميناء الإسكندرية على البحر المتوسط .

واوضحت الهيئة أنه يتم انشاء الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً يربط بين الأرصفة والميناء ككل، وإنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر، ونسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 75%، ونسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15 %، والأرصفة 8%، وحاجز الأمواج 75%، الطرق الداخلية 8%، ليصبح أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم إنشاء عددًا من أنشطة الأرصفة الجديدة وهي رصيف الحاويات بطول 2989 متر، رصيف بضائع عامة رصيف دحرجة السيارات بطول 1060 متر، ورصيف البضائع الكيماوية/ القابلة للاشتعال بطول 1409 متر، رصيف الفحم بطول 730 متر، رصيف صب سائل.