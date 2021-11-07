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رصف 12 شارع بـ«الإنترلوك» ضمن تنمية الصعيد بسوهاج (صور)

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رصف 12 شارع بـ«الإنترلوك» ضمن تنمية الصعيد بسوهاج (صور) رصف 12 شارع بـ«الإنترلوك» ضمن تنمية الصعيد بسوهاج (صور)

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تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جولة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والتى تفقد خلالها عدد من شوارع حي شرق سوهاج بعد انتهاء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بها، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد .

وتأتي المتابعة فى إطار متابعة المشروعات المنفذة لخدمة أهالي الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية والمنفذ بمحافظتى سوهاج وقنا فى مرحلته الأولى.

وقالب بيان صحفي، الأحد، إن المحافظ تفقد خلال جولته عدد من الشوارع المتفرعة من شارع التحرير، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال تركيب بلاط الانترلوك، حيث تم الانتهاء من رصف 12 شارعا فرعيا بمساحة 18 ألف متر مسطح، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، عقب الإنتهاء من أعمال تجديد المرافق بتلك الشوارع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الفرعية.

المصرى اليوم

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