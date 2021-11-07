خبيرة تغذية: الوجبات السريعة والمياه الغازية «سم قاتل»

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حذرت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، من تناول الوجبات السريعة والمياه الغازية، وتناول الطعام بكثرة خارج المنزل، خاصة وأن هذه الأطعمة تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية، معقبة: «إحنا ما تربناش على الكلام ده».

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لمخاطبة الأطفال على قدر عقولهم، وعدم حديث عن السعرات الحرارية أو خطورة مرض السمنة أمامهم بشكل عام.

وأضافت: «الطفل عندما يشعر بالجوع يريد أن يتناول ما يريد، خاصة الوجبات السريعة التي تحتوي على قدر كبير من الدهون والسعرات الحرارية»، مشددة على ضرورة تناول الخضار والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة.