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دليل استرشادي للجامعات والمراكز البحثية

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دليل استرشادي للجامعات والمراكز البحثية دليل استرشادي للجامعات والمراكز البحثية
أطلقت الهيئة للملكية الفكرية، الدليل الاسترشادي لسياسات إدارة وحماية واستغلال الملكية الفكرية، لصالح الجامعات والمراكز البحثية الوطنية، لتتبناها في تطوير سياساتها الداخلية ذات العلاقة، بما يتلاءم مع إستراتيجياتها ومصالحها، حيث يوفر الدليل العناصر الأساسية، التي من الممكن العمل عليها لتعزيز القيمة المعرفية والاقتصادية، الناتجة عن مشاريعها البحثية.

وتؤكد الملكية الفكرية أن وضوح سياسات المؤسسات الأكاديمية والبحثية، تجاه حقوق الملكية الفكرية أمر مهم لمنسوبيها وشركائها، وأيضاً للجهات التي ترغب بالتعاون معها، لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم وواجباتهم، تجاه المخرجات البحثية المتعلقة بالملكية الفكرية.

ويأتي الدليل ضمن جهود الهيئة في تمكين وتسهيل، إدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الوطنية، وتوفير القوالب و الأدوات والنماذج، التي تفعّل هذه السياسات، ووضع الإجراءات الفعّالة لتشغيلها، كما توفر الهيئة ورش عمل متخصصة للجهات الراغبة، لتوضيح جميع بنود السياسة والتدريب على استخدام النماذج والقوالب المساعدة.


الوطن السعودية

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