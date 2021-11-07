أخبار عاجلة

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف -
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة -
محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر -
هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية -
أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا» -
شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طاقة التوليد غير كافية.. جنوب إفريقيا بلا كهرباء لمدة 6 أيام

Print
طاقة التوليد غير كافية.. جنوب إفريقيا بلا كهرباء لمدة 6 أيام طاقة التوليد غير كافية.. جنوب إفريقيا بلا كهرباء لمدة 6 أيام
"إيسكوم" أشارت إلى تأثير حادث كبير في زامبيا

طاقة التوليد غير كافية.. جنوب إفريقيا بلا كهرباء لمدة 6 أيام

أعلنت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد أنها ستقطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي بدءًا من غد؛ بسبب عدم كفاية طاقة التوليد، وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبيَّنت "إيسكوم" أن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت المقبل، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن حادثًا كبيرًا وقع في زامبيا أمس، أثَّر على الكهرباء في جنوب إفريقيا.

وشكَّل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي فرضته "إيسكوم" عائقًا رئيسيًّا أمام النمو الاقتصادي في أكثر دول إفريقيا تصنيعًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة