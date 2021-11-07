بمشاركة أندية دوري المحترفين.. غداً قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

★ ★ ★ ★ ★

تُسحب غداً الاثنين قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، في العاصمة الرياض، بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستقتصر المشاركة في البطولة على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بعد أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين، نظراً لضغط روزنامة المباريات، لعل أبرزها التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستقام في ديسمبر المقبل، فضلاً عن مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.



وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.