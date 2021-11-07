الفصائل السودانية الموقعة على اتفاق السلام تندد بالانقلاب

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طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين

نددت اليوم (الأحد) فصائل رئيسة في السودان وقعت على اتفاق سلام العام الماضي، بأحدث انقلاب عسكري تشهده البلاد.

وتنضوي الفصائل تحت الجبهة الثورية السودانية، التي يقودها ثلاثة أعضاء في مجلس السيادة، الذي حله الجيش خلال الانقلاب، وهم: الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار من الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.

وقالت الجبهة في بيان نقلته "رويترز": "تجدد الجبهة الثورية موقفها الثابت ضد الانقلاب، وهي مع احترام إرادة الشعب السوداني والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية، كما تجدد التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".

وطالبت الجبهة الثورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون أي شرط وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.