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مختص عقاقير: استنشاق زيت اليوكالبتوس يعالج "الالتهاب الشعبي"

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مختص عقاقير: استنشاق زيت اليوكالبتوس يعالج "الالتهاب الشعبي" مختص عقاقير: استنشاق زيت اليوكالبتوس يعالج "الالتهاب الشعبي"
قال يتم استنشاقه كل 3 ساعات مع الحرص على إغماض العينين

مختص عقاقير: استنشاق زيت اليوكالبتوس يعالج

قال الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير الطبية، إن استنشاق زيت اليوكالبتوس على قطعة (شاش طبي) مبللة بماء ساخن يساعد - بإذن الله - في حالات الالتهاب الشعبي.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن طريقة استخدامه تتم بأخذ قطرات من الزيت ووضعه على قطعة شاش مبللة بماء ساخن ووضع الشاش المحمل بالزيت قرب الأنف واستنشاقه لمدة 3 - 4 دقائق وذلك كل 3 ساعات مع الحرص على إغماض العينين أثناء الاستنشاق.

وأضاف أن هناك وصفة أخرى من الأعشاب لهذا الغرض أيضاً تتمثل في أخذ ملء ملعقة صغيرة من مجروش أوراق الزعتر البري ووضعه على ملء كوب ماء مغلي وتركه ينقع لمدة عشر دقائق ثم تصفيته وإضافة ملعقة عسل ثم شربه بمعدل 3 مرات في اليوم والاستمرار حتى الشفاء بإذن الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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