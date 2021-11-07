بعد قرار اعتزاله .. أعمال لطفي لبيب تخطت الـ325 عملا خلال مشواره الفني

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بعد إعلان الفنان لطفي لبيب اعتزاله مهنة الفن تصدر اسمه محرك البحث جوجل الأحد، وسط ذهول بين عدد كبير من الفنانين والعاملين بالوسط لفني، حيث كانت إصابته بجلطة في المخ التي أثرت على الجانب الأيسر هي السبب الأول لهذا القرار الذي اتخذه منذ فترة وقرر الإعلان عنه أثناء تكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بأكاديمية الفنون.
خلال السنوات الماضية يعتبر الفنان المعتزل لطفي لبيب من أكثر النجوم الذين شاركوا من خلال أعمالهم عدد كبير من نجوم الفن، وذلك منذ بدايته الفنية، وترصد «المصري اليوم» 325 عملا ظهر من خلالها، وتنتمي للمسرح والدراما والتليفزيون.
أفلام شارك من خلالها الفنان لطفي لبيب
133 عملا سينمائيا
إنت إيه 2019
ضغط عالي 2019
خيال مآتة 2019
قهوة بورصة مصر 2019
عمر خريستو 2019
ضغط عالي 2019
الرجل الأخطر 2018
يوم من الأيام 2017
مولانا 2017
عنتر ابن ابن ابن ابن شداد 2017
أخلاق العبيد 2017
فين قلبي 2017
بشتري راجل 2017
على وضعك 2017
أبوشنب 2016
صابر جوجل 2016
عسل أبيض 2016
كنغر حبنا 2016
أبوشنب 2016
أوشن 14 2016
المرسي أبوالعباس 2015
صاحب السعادة 2014
هو فيه كده 2013
ضغط عالي 2013
كلام جرايد 2012
حصل خير 2012
بابا 2012
مهمة في قديم 2012
30 فبراير 2012
حارس الريس 2011
365 يوم سعادة 2011
مراجيح 2011
إذاعة حب 2011
يا انا يا هوه 2011
إيي يو سي 2011
تك تك بوم 2011
سيما على بابا 2011
الغرفة رقم 12 2011
شارع الهرم 2011
قاطع شحن 2010
عصافير النيل 2010
عسل إسود 2010
الثلاثة يشتغلونها 2010
الديب جاي جاي 2010
زهايمر 2010
أم النور 2010
ميكانو 2009
خلطة فوزية 2009
صياد اليمام 2009
واحد صفر 2009
دكتور سيلكون 2009
طير إنت 2009
أمير البحار 2009
بوبوس 2009
عزبة آدم 2009
طباخ الريس 2008
نمس بوند 2008
إتش دبور 2008
شعبان الفارس 2008
كامب 2008
رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة 2008
الحكايه فيها منة 2008
بحر النجوم 2008
أشرف حرامي 2008
أسد وأربع قطط 2007
خليك في حالك 2007
عصابة الدكتور عمر 2007
كركر 2007
كشف حساب 2007
أنا مش معاهم 2007
كده رضا 2007
شيكامارا 2007
التوربيني 2007
عندليب الدقي 2007
صباحو كدب 2006
ثمن دستة اشرار 2006
في محطة مصر 2006
حاحا وتفاحة 2006
لخمة راس 2006
ملك وكتابة 2006
الراهب الصامت 2006
على سبايسي 2005
واحد كابوتشينو 2005
السفارة في العمارة 2005
سيد العاطفي 2005
ليلة سقوط بغداد 2005
بحبك وبموت فيك 2005
يا أنا يا خالتي 2005
صايع بحر 2004
الباشا تلميذ 2004
شباب تيك اواي 2004
أشتاتا أشتوت 2004
عايز حقي 2003
أم حسن قصير 2003
بحبك وأنا كمان 2003
اول مرة تحب ياقلبي 2003
حرامية في تايلاند 2003
صاحب صاحبه 2002
اللمبي 2002
خريف آدم 2002
رشة جريئة 2001
لو كان ده حلم 2001
بدر 2001
اتفرج ياسلام 2001
جاءنا البيان التالي 2001
الكلام في الممنوع 2000
فيلم ثقافي 2000
جاءنا البيان التالي 2000
تهديد قصير 1999
السرير قصير 1999
ارض ارض 1998
النوم في العسل 1996
البحر بيضحك ليه 1995
جدعان الحلمية 1994
مغلف بالشوكولاتة 1994
مجانينو 1993
إنذار بالطاعة 1993
ثلاثة على الطريق 1993
أولاد ضرغام 1993
أرض الأحلام 1993
امراة ايلة للسقوط 1992
الستات 1992
الفاس في الرأس 1992
غرام وانتقام بالساطور 1992
صف عساكر 1990
الحب القاتل 1990
تحت الصفر 1990
كراكيب 1989
يوم مر ويوم حلو 1988
عودة مواطن 1986
الجلسة سرية 1986
المشاغبون في الجيش 1984
مسلسلات درامية شارك من خلالها الفنان لطفي لبيب
102 عمل درامي
الأب الروحي 2017
عيون القلب 2015
قشطة وعسل 2013
شمس الاصيل 2013
الداعية 2013
البيت 2013
حفيد عز سيت كوم 2012
قصص الإنسان في القرآن 2012
الخواجة عبدالقادر 2012
الضابط والجلاد 2012
فلول وطعمية إذاعي 2012
جني في بلاد العجائب 2012
التنين سيت كوم 2012
مدرسة الأحلام 2012
شغل عفاريت 2012
البنسيون سيت كوم 2012
الوهم 2012
ابن النظام 2012
مدفع رمضان 2011
همس الجذور 2011
وادي الملوك 2011
بين الشوطين 2011
عريس دليفري 2011
قضية صفية 2010
أبوالعريف 2010
منتهى العشق 2010
مش الف ليلة وليلة 2010
أزمة سكر 2010
العتبة الحمرا 2010
بابا نور 2010
حبيبتي اخر حاجة إذاعي 2010
لطيف زمانه إذاعي 2010
شغل عفاريت إذاعي 2010
عائلة نونو 2010
إختفاء سعيد مهران 2010
منحوس مع مرتبة الشرف إذاعي 2010
ونيس وأيامه 2010
الرحايا حجر القلوب 2009
كريمة كريمة 2009
حكاية عائلة توتو 2009
أبوضحكة جنان 2009
الأشرار 2009
هيما في البريمة إذاعي 2009
أطلبيني من بابا إذاعي 2009
فؤش سيت كوم 2009
الظل الأبيض 2009
معالي الوزير سيت كوم 2009
عبودة ماركة مسجلة 2009
جدار القلب 2008
معكم على الهواء هايم عبدالدايم 2008
تامر وشوقية سيت كوم 2007،2010
لحظات حرجة 2007،2012
عمارة يعقوبيان 2007
الملك فاروق 2007
السندريلا 2006
حارة العوانس 2006
توتو وبيجامة 2006
القاهرة ترحب بكم 2006
المنادي 2006
طعمية بالكافيار سيت كوم 2005
حب بالصلصة إذاعي 2005
صاحب السعادة 2014
حد السكين 2003
شاطيء الخريف 2003
الأصدقاء 2002
جائزة نوفل 2002
شجر الأحلام 2001
نجوم في سماء الحضارة الإسلامية 2001
الرقص على سلالم متحركة 2001
حارة الطبلاوي 2000
جسر الخطر 2000
الرجل الآخر 1999
السيرة الهلالية 1999،2000
رد قلبي 1998
الحساب 1998
زيزينيا 1997
تليفزيون في بيتي 1997
أهالينا 1996
ساكن قصادي
نصف ربيع الآخر 1996
زقاق السنجقدار 1996
لن أمشي طريق الامس 1995
ساكن قصادي 1995، 1996
ألف ليلة وليلة 1995
الزيني بركات 1995
أرابيسك 1994
لا 1994
المحاكمة 1993
شارع المواردي 1993
غاضبون وغاضبات 1993
الف ليلة وليلة 1992
فوازير المناسبات الفوازير 1989
سجن أملكه 1987
رأفت الهجان 1987
عابر سبيل 1986
عيلة الدوغري 1980
اصلاحية جبل الليمون 1979
أرض النفاق 1975
اجري اجري إذاعي 1900
قلوب عطشى
ناس كده وكده
شجرة الاحلام
مسرحيات شارك من خلال الفنان لطفي لبيب
9 اعمال مسرحية
مسرحية سي على وتابعه قفة 2008
مسرحية طرائيعو 2002
مسرحية حلو وكداب 2001
مسرحية الرهائن 1998
مسرحية سوق الحلاوة 1990
مسرحية الملك هو الملك 1988
مسرحية الشحاتين 1985
مسرحية كلام خواجات 1984
مسرحية المغنية الصلعاء 1981
يذكر أن الفنان لطفي لبيب تصدر محرك البحث جوجل، الاحد، بعد اعلانه اعتزال مهنة الفن بعدما تأثر باذمه صحية اثرت على حركته، بسبب جلطة بالمخ، حيث اثرت على الحركة بالجانب الايسر لجسده قائلا:«مش قادر أقف على رجلي»
وقال لطفي لبيب خلال حفل تكريمه من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالديم بأكاديمية الفنون قائلا:«ده حكم ربنا وأنا راضي بكل ما اراده الله، مش قادر أمثل تاني ومش قادر أقف على رجلي، لأني بعاني من جلطة أثرت على جسدي وبالتحديد الجانب الأيسر»
وأضاف :«وللعلم مازلت اشاهد واتابع الأعمال الدرامية التي تعرض عبر شاشات التلفزيون، وبعشق الفن وساظل متابعا له حتى لو أن حالتي الصحية لن تجعلني قادرا على التمثيل»
الفنان لطفي لبيب بدأ مسيرته الفنية متأخرا 10 سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة. ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكا أساسيا في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصيا «فاتحة خير». وإلى جانب نشاطه في السينما والتلفزيون والمسرح ألف «لطفى لبيب» كتابا يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975 حيث كان مجنداً في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.