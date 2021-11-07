بعد قرار اعتزاله .. أعمال لطفي لبيب تخطت الـ325 عملا خلال مشواره الفني

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بعد إعلان الفنان لطفي لبيب اعتزاله مهنة الفن تصدر اسمه محرك البحث جوجل الأحد، وسط ذهول بين عدد كبير من الفنانين والعاملين بالوسط لفني، حيث كانت إصابته بجلطة في المخ التي أثرت على الجانب الأيسر هي السبب الأول لهذا القرار الذي اتخذه منذ فترة وقرر الإعلان عنه أثناء تكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بأكاديمية الفنون.

خلال السنوات الماضية يعتبر الفنان المعتزل لطفي لبيب من أكثر النجوم الذين شاركوا من خلال أعمالهم عدد كبير من نجوم الفن، وذلك منذ بدايته الفنية، وترصد «المصري اليوم» 325 عملا ظهر من خلالها، وتنتمي للمسرح والدراما والتليفزيون.

أفلام شارك من خلالها الفنان لطفي لبيب

133 عملا سينمائيا

إنت إيه 2019

ضغط عالي 2019

خيال مآتة 2019

قهوة بورصة مصر 2019

عمر خريستو 2019

ضغط عالي 2019

الرجل الأخطر 2018

يوم من الأيام 2017

مولانا 2017

عنتر ابن ابن ابن ابن شداد 2017

أخلاق العبيد 2017

فين قلبي 2017

بشتري راجل 2017

على وضعك 2017

أبوشنب 2016

صابر جوجل 2016

عسل أبيض 2016

لطفي لبيب - صورة أرشيفية

لطفي لبيب - صورة أرشيفية

كنغر حبنا 2016

أبوشنب 2016

أوشن 14 2016

المرسي أبوالعباس 2015

صاحب السعادة 2014

هو فيه كده 2013

ضغط عالي 2013

كلام جرايد 2012

حصل خير 2012

بابا 2012

مهمة في قديم 2012

30 فبراير 2012

حارس الريس 2011

365 يوم سعادة 2011

مراجيح 2011

إذاعة حب 2011

يا انا يا هوه 2011

إيي يو سي 2011

تك تك بوم 2011

سيما على بابا 2011

الغرفة رقم 12 2011

شارع الهرم 2011

قاطع شحن 2010

عصافير النيل 2010

عسل إسود 2010

الثلاثة يشتغلونها 2010

الديب جاي جاي 2010

زهايمر 2010

أم النور 2010

ميكانو 2009

خلطة فوزية 2009

صياد اليمام 2009

واحد صفر 2009

دكتور سيلكون 2009

طير إنت 2009

أمير البحار 2009

بوبوس 2009

عزبة آدم 2009

طباخ الريس 2008

نمس بوند 2008

إتش دبور 2008

شعبان الفارس 2008

كامب 2008

رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة 2008

الحكايه فيها منة 2008

بحر النجوم 2008

أشرف حرامي 2008

أسد وأربع قطط 2007

خليك في حالك 2007

عصابة الدكتور عمر 2007

كركر 2007

كشف حساب 2007

أنا مش معاهم 2007

كده رضا 2007

شيكامارا 2007

التوربيني 2007

عندليب الدقي 2007

صباحو كدب 2006

ثمن دستة اشرار 2006

في محطة مصر 2006

حاحا وتفاحة 2006

لخمة راس 2006

ملك وكتابة 2006

الراهب الصامت 2006

على سبايسي 2005

واحد كابوتشينو 2005

السفارة في العمارة 2005

سيد العاطفي 2005

ليلة سقوط بغداد 2005

بحبك وبموت فيك 2005

يا أنا يا خالتي 2005

صايع بحر 2004

الباشا تلميذ 2004

شباب تيك اواي 2004

أشتاتا أشتوت 2004

عايز حقي 2003

أم حسن قصير 2003

بحبك وأنا كمان 2003

اول مرة تحب ياقلبي 2003

حرامية في تايلاند 2003

صاحب صاحبه 2002

اللمبي 2002

خريف آدم 2002

رشة جريئة 2001

لو كان ده حلم 2001

بدر 2001

اتفرج ياسلام 2001

جاءنا البيان التالي 2001

الكلام في الممنوع 2000

فيلم ثقافي 2000

جاءنا البيان التالي 2000

تهديد قصير 1999

السرير قصير 1999

ارض ارض 1998

النوم في العسل 1996

البحر بيضحك ليه 1995

جدعان الحلمية 1994

مغلف بالشوكولاتة 1994

مجانينو 1993

إنذار بالطاعة 1993

ثلاثة على الطريق 1993

أولاد ضرغام 1993

أرض الأحلام 1993

امراة ايلة للسقوط 1992

الستات 1992

الفاس في الرأس 1992

غرام وانتقام بالساطور 1992

صف عساكر 1990

الحب القاتل 1990

تحت الصفر 1990

كراكيب 1989

يوم مر ويوم حلو 1988

عودة مواطن 1986

الجلسة سرية 1986

المشاغبون في الجيش 1984

لطفى لبيب - صورة أرشيفية

مسلسلات درامية شارك من خلالها الفنان لطفي لبيب

102 عمل درامي

الأب الروحي 2017

عيون القلب 2015

قشطة وعسل 2013

شمس الاصيل 2013

الداعية 2013

البيت 2013

حفيد عز سيت كوم 2012

قصص الإنسان في القرآن 2012

الخواجة عبدالقادر 2012

الضابط والجلاد 2012

فلول وطعمية إذاعي 2012

جني في بلاد العجائب 2012

التنين سيت كوم 2012

مدرسة الأحلام 2012

شغل عفاريت 2012

البنسيون سيت كوم 2012

الوهم 2012

ابن النظام 2012

مدفع رمضان 2011

همس الجذور 2011

وادي الملوك 2011

بين الشوطين 2011

عريس دليفري 2011

قضية صفية 2010

أبوالعريف 2010

منتهى العشق 2010

مش الف ليلة وليلة 2010

أزمة سكر 2010

العتبة الحمرا 2010

بابا نور 2010

حبيبتي اخر حاجة إذاعي 2010

لطيف زمانه إذاعي 2010

شغل عفاريت إذاعي 2010

عائلة نونو 2010

إختفاء سعيد مهران 2010

منحوس مع مرتبة الشرف إذاعي 2010

ونيس وأيامه 2010

لطفي لبيب - صورة أرشيفية

لطفى لبيب - صورة أرشيفية

الرحايا حجر القلوب 2009

كريمة كريمة 2009

حكاية عائلة توتو 2009

أبوضحكة جنان 2009

الأشرار 2009

هيما في البريمة إذاعي 2009

أطلبيني من بابا إذاعي 2009

فؤش سيت كوم 2009

الظل الأبيض 2009

معالي الوزير سيت كوم 2009

عبودة ماركة مسجلة 2009

جدار القلب 2008

معكم على الهواء هايم عبدالدايم 2008

تامر وشوقية سيت كوم 2007،2010

لحظات حرجة 2007،2012

عمارة يعقوبيان 2007

الملك فاروق 2007

السندريلا 2006

حارة العوانس 2006

توتو وبيجامة 2006

القاهرة ترحب بكم 2006

المنادي 2006

طعمية بالكافيار سيت كوم 2005

حب بالصلصة إذاعي 2005

صاحب السعادة 2014

حد السكين 2003

شاطيء الخريف 2003

الأصدقاء 2002

جائزة نوفل 2002

شجر الأحلام 2001

نجوم في سماء الحضارة الإسلامية 2001

الرقص على سلالم متحركة 2001

حارة الطبلاوي 2000

جسر الخطر 2000

الرجل الآخر 1999

السيرة الهلالية 1999،2000

رد قلبي 1998

الحساب 1998

زيزينيا 1997

تليفزيون في بيتي 1997

أهالينا 1996

ساكن قصادي

نصف ربيع الآخر 1996

زقاق السنجقدار 1996

لن أمشي طريق الامس 1995

ساكن قصادي 1995، 1996

ألف ليلة وليلة 1995

الزيني بركات 1995

أرابيسك 1994

لا 1994

المحاكمة 1993

شارع المواردي 1993

غاضبون وغاضبات 1993

الف ليلة وليلة 1992

فوازير المناسبات الفوازير 1989

سجن أملكه 1987

رأفت الهجان 1987

عابر سبيل 1986

عيلة الدوغري 1980

اصلاحية جبل الليمون 1979

أرض النفاق 1975

اجري اجري إذاعي 1900

قلوب عطشى

ناس كده وكده

شجرة الاحلام

لطفى لبيب و عادل إمام فى مشهد من فيلم السفارة فى العمارة - صورة أرشيفية

مسرحيات شارك من خلال الفنان لطفي لبيب

9 اعمال مسرحية

مسرحية سي على وتابعه قفة 2008

مسرحية طرائيعو 2002

مسرحية حلو وكداب 2001

مسرحية الرهائن 1998

مسرحية سوق الحلاوة 1990

مسرحية الملك هو الملك 1988

مسرحية الشحاتين 1985

مسرحية كلام خواجات 1984

مسرحية المغنية الصلعاء 1981

يذكر أن الفنان لطفي لبيب تصدر محرك البحث جوجل، الاحد، بعد اعلانه اعتزال مهنة الفن بعدما تأثر باذمه صحية اثرت على حركته، بسبب جلطة بالمخ، حيث اثرت على الحركة بالجانب الايسر لجسده قائلا:«مش قادر أقف على رجلي»

وقال لطفي لبيب خلال حفل تكريمه من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالديم بأكاديمية الفنون قائلا:«ده حكم ربنا وأنا راضي بكل ما اراده الله، مش قادر أمثل تاني ومش قادر أقف على رجلي، لأني بعاني من جلطة أثرت على جسدي وبالتحديد الجانب الأيسر»

وأضاف :«وللعلم مازلت اشاهد واتابع الأعمال الدرامية التي تعرض عبر شاشات التلفزيون، وبعشق الفن وساظل متابعا له حتى لو أن حالتي الصحية لن تجعلني قادرا على التمثيل»

الفنان لطفي لبيب بدأ مسيرته الفنية متأخرا 10 سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة. ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكا أساسيا في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصيا «فاتحة خير». وإلى جانب نشاطه في السينما والتلفزيون والمسرح ألف «لطفى لبيب» كتابا يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975 حيث كان مجنداً في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.