تقرير لوزير التنمية المحلية حول استعدادات أسيوط لموسم الشتاء

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تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة عمليات التنمية المحلية حول استعدادات محافظة أسيوط لموسم السيول والأمطار، فى ضوء توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستكمال إجراءات الاستعداد لموسم الأمطار، ووضع الخطط والسيناريوهات التى يمكن تنفيذها فى حالة سقوط أمطار غزيرة وتوفير المعدات والآلات والامكانات اللازمة للتعامل.

وقال بيان صحفي، الأحد، إن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شهد اصطفاف المعدات و السيارات واللوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة وذلك فى إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الازمات والكوارث وأية سيول أو أمطار محتملة والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء والتي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه المحافظ الشكر لكافة المشاركين في الاصطفاف لتفانيهم في العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل معبراً عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة أية أزمات، لافتاً إلى إنه تم تنظيم اصطفاف لمعدات المحافظة بمقر وحدة الانقاذ السريع فضلا عن جولاته الميدانية لتفقد أعمال تطهير مخرات السيول.