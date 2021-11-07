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قناة الأهلي عن موسيماني: «محدش يتوقعه» ..

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قناة الأهلي عن موسيماني: «محدش يتوقعه» .. فيديو قناة الأهلي عن موسيماني: «محدش يتوقعه» ..

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أشاد برنامج السادسة على شاشة قناة النادي الأهلي بالمستوى الذي يقدمه الفريق الأول تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه نادي في لقاء القمة 123 بنتيجة 5-3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو الحديدي: «موسيمانى يمتلك قماشة لاعبين تجعله يلعب بأكثر من طريقة في المستقبل».

وأضاف: «انا شايف موسيمانى هو» الثعلب الماكر «مفيش حد يتوقعه»

وكان موسيماني قد تعرض لانتقادات كبيرة بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح، قبل أن يكتسب الثقة مجددًا بانطلاقة رائعة في النسخة الجديدة من الدوري.

المصرى اليوم

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