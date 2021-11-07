★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد برنامج السادسة على شاشة قناة النادي الأهلي بالمستوى الذي يقدمه الفريق الأول تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه نادي الزمالك في لقاء القمة 123 بنتيجة 5-3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو الحديدي: «موسيمانى يمتلك قماشة لاعبين تجعله يلعب بأكثر من طريقة في المستقبل».

وأضاف: «انا شايف موسيمانى هو» الثعلب الماكر «مفيش حد يتوقعه»

وكان موسيماني قد تعرض لانتقادات كبيرة بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح، قبل أن يكتسب الثقة مجددًا بانطلاقة رائعة في النسخة الجديدة من الدوري.