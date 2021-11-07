بمناسبة «اليوم العالمي للفيزياء الطبية».. تكريم «أورام الأقصر» لإثراء البحث العلمي بمجال السرطان

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كرّمت نقابة المهن العلمية بمصر والمسؤولة عن خريجى كلية العلوم وكلية الحاسبات والمعلومات بمختلف الجامعات في مصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك لما تقوم بها في قسم البحث العلمى داخل المستشفى للتطور في المستوى العلمى في دعم مرضى السرطان بصعيد مصر، وتقديم أفضل خدمات طبية لهم على مدار الساعة.

وبحسب بيان، الأحد، جاء ذلك التكريم لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، بمناسبة اليوم العالمي للفيزياء الطبية وبمشاركة (اتحاد منظمات الفيزياء الطبية الأفريقية، المنظمة الدولية للفيزياء الطبية، هيئة الطاقة الذرية، مستشفى الأورمان بالأقصر، والمركز القومي للبحوث)، حيث أنه تعد الفيزياء الطبية فرعاً من فروع الفيزياء التطبيقية، وتختص بتطبيق مبادئ وطرائق الفيزياء لتشخيص الأمراض، وتعتبر الفيزياء الطبية هي أحد فروع الفيزياء التطبيقية التي تشكل جسراً بين علوم الطب ومفاهيم الفيزياء، حيث تعتمد على المبادئ العلمية الرئيسية وعلى الأخص الفيزيائية منها؛ للمساعدة في تشخيص الأمراض وعلاجها بدقة ضمن فترة زمنية قصيرة ..

ويقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، أنه يتزامن اليوم العالمى للفيزياء الطبية يوم 7 نوفمبر من كل عام، بميلاد العالمة مدام كوري – البولندية وإعلان المنظمة الدولية للفيزياء الطبية عن تخصيص اليوم ليكون اليوم الدولي للفيزياء الطبية والذي يعرف بـ»International Day of Medical Physics – IDMP» وذلك لتوعية العامة بالفيزيائيين الطبيين ومهنتهم، موضحاً أنه مجال البحث العلمي جرى الاهتمام به منذ عام 2017، وقد تناول عدة نقاط أهمها أسباب المرض وأسباب كون بعض الأشخاص أكثر عرضة للمرض أكثر من الآخرين، والعوامل التي تؤثر في استجابة المرضى للسرطان وكيفية تحسين الصحة العامة للمريض حتى بعد الشفاء.

ويضيف الدكتور هانى حسين، أن أولى خطوات الاهتمام بمجال البحث العلمي في المستشفى هو إنشاء لجنة لأخلاقيات البحث العلمي للتأكد من أن كل الأبحاث التي تجرى تتبع الأسس العلمية، والأخلاقية السليمة وتم تسجيل اللجنة في وزارة الصحة وكذلك في مؤسسة الصحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أنه تم إنشاء بنك الأنسجة والعينات وهو من أهم ركائز مجال البحث العلمي، لافتا إلى أن بنك الأنسجة سيغير تاريخ الطب في الـ10 سنوات المقبلة، ويجري العمل فيه بإعانة عينات أو أنسجة من المرضى الذين يجرون عمليات جراحية، وهي خاصية متاحة للباحثين بداخل المستشفى.