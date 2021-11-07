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تكريم حفظة القرآن الكريم وقيادات الأزهر بإسنا جنوب الأقصر

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تكريم حفظة القرآن الكريم وقيادات الأزهر بإسنا جنوب الأقصر تكريم حفظة القرآن الكريم وقيادات الأزهر بإسنا جنوب الأقصر

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كرّم معهد الكيمان المطاعنة الإعدادي الازهري النماذج المشرفة وحفظة القرآن، وقيادات الأزهر، بمركز إسنا جنوب الأقصر، الأحد، بحضور علماء من الأزهر الشريف ومشاركة جمعية الصعيد للتنمية بمركز إسنا جنوب الأقصر.

معهد الكيمان الازهرى باسنا
معهد الكيمان الازهرى باسنا

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الشيخ اسامة خابور من إدارة إسنا الأزهرية، والشيخ عبدالرحيم الشيخ وسعد بكر وعمرو حريرة أوقاف والشيخ محمود النخيلي شيخ المعهد، كما تم تكريم الأساتذة والعاملين الذين رحلوا ومن أحيلوا للمعاش.

معهد الكيمان الازهرى باسنا
معهد الكيمان الازهرى باسنا

وقال رجب الناظر، المنسق الإعلامي للاحتفالية، إن هذه الاحتفالية من شأنها تكريم المتميزين في المعاهد الازهرية بجانب تكريم الكوادر البشرية من العاملين بالأزهر الشريف وتكريم الشخصيات التي أثرت العمل في القطاع الأزهري.

المصرى اليوم

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