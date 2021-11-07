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السفير العراقي يلتقى رئيس مجلس الدولة ويدعو لبادل الخبرات فى مجال القضاء

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السفير العراقي يلتقى رئيس مجلس الدولة ويدعو لبادل الخبرات فى مجال القضاء السفير العراقي يلتقى رئيس مجلس الدولة ويدعو لبادل الخبرات فى مجال القضاء

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التقى سفير العراق أحمد نايف الدليمي، رئيس مجلس الدولة بمصر المستشار محمد حسام الدين، وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، مؤكدا أن القضاء العراقي يتمتع باستقلاليه تامه وان أهميته تصب في مصلحة الشعب بكافة اطيافه.

ودعا الى تبادل الخبرات خصوصاً في مجال القضاء وتبادل الزيارات الرسمية، لما له من أهمية قصوى تنعكس على استقرار وأمن الدول، مشيراً على العراق انتقل فعلياً من مرحلة محاربة الإرهاب، إلى مرحلة إعادة الإعمار والبناء والاستثمار.

ولفت إلى تقدم العلاقات بين البلدين الشقيقين بعد عقد العديد من القمم وتطبيق مستخرجات اللجنة العليا المشتركة بينهما.

وأكد رئيس مجلس الدولة، حسب البيان الصادر عن السفارة العراقية، استعداد لدعم العراق في كافة المجالات، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، مستنكراً محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، متمنياً أن ينعم الشارع العراقي بالاستقرار والهدوء

واثنى حسام الدين على الجهود الأمنية والسياسية والاقتصادية والدولية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ونجاحه في إجراءه الانتخابات البرلمانية وبإشراف دولي، وأشاد بالقضاء العراقي المتميز بكافة اختصاصاته ونقل تحياته الى نظيره رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومتمنياً ايضاً المزيد من التقدم والازدهار للعراق.

المصرى اليوم

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