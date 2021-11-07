وزيرة التجارة: نعمل على خطط لفتح الأسواق الأفريقية أمام صادراتنا

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كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أن خطة الوزارة لفتح اسواق جديدة، تتضمن إعادة هيكلة خريطة توزيع المكاتب التجارية والممثلين التجاريين حيث يجرى العمل على خطط لتنفيذ مستهدفات الوزارة لزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد إلى جانب فتح اسواق جديدة والحفاظ على الاسواق القائمة بالاضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار بالسوق المصري.

جاء ذلك خلال طرح «جامع» رؤية وخطة عمل الوزارة، أمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حلاوة.

واشارت جامع إلى انه يجرى العمل ايضاً على تنفيذ خطط وبرامج لفتح الاسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية، وذلك باعتباره احد أهم الاسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية، لافتةً إلى ان البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تضمن ولأول مرة صناعات جديدة شملت صناعة الادوية وصناعة السيراميك، بالاضافة إلى مساندة تكلفة الشحن لدول قارة افريقيا بنسبة 80%، مشيرةً إلى ان البرنامج يتضمن برنامج خاص لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للاسواق العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أن المبالغ التي تم صرفها في إطار برنامج مساندة الصادرات خلال عام 2020 و2021 غير مسبوقة وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للمصنعيين خلال جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19»

وتابعت الوزيرة انه تم ايضاً تفعيل دور المجالس التصديرية الـ 13 حيث تم اعادة تشكيلها لمدة 3 سنوات لتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية ودراسات السوق، مشيرةً إلى انه جاري العمل على تذليل العقبات التي تواجه الصادرات المصرية في عدد من القطاعات الانتاجية بهدف زيادة صادراتها للاسواق العالمية.

من جانبه أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهير قوي لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كافة أنشطة الوزارة في مختلف القطاعات.

فيما شدد النائب هشام الحاج على، على ضرورة تعديل بعض القوانين الحالية لتتوافق مع متطلبات العصر والتكنولوجيا وتفعيل قانون تعدد الولايات على الأراضي، وتحليل قائمة الواردات، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع معايير لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.