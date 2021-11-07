«القومية للأنفاق» تعلن موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية

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قال اللواء عاصم والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن النقل الذكي عبارة عن شبكة متكاملة، تحتوي على مختلف وسائل الراحة والأمان ويستطيع المواطن خلالها التنقل بين الوسائل.

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مصر تنفذ مشروعا ضخما لإنتاج 3 خطوط مترو وقطار كهربائي خفيف وخطوط قطار المونوريل، الذي يعد أطول خط مونوريل في العالم بطول 47 كم.

وأردف بأنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى والثانية للقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين الخط الثالث بمحطة عدلي منصور شرق القاهرة نهاية العام الجاري.

وأوضح والي أنه سيتم تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022، مضيفا أن المشروعات التي تنفذها الهيئة بأياد مصرية 100%.

ولفت إلى أن الهدف من مشاركة مصر في معرض النقل الذكي، هو الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وجذب المزيد من المستثمرين، في مجالات الإنشاء والإدارة، موضحا أن العديد من المستثمرين رحبوا بالاستثمار في مصر.