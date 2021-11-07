أستاذ سموم : متعاطي الشابو يمتلك قوة 10 رجال ويمكن أن يتوقف قلبه

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قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية الطب بجامعة القاهرة، إن مخدر الشابو موجود في مصر منذ فترة كبيرة؛ لكنه انتشر بشكل كبير مؤخرًا، موضحًا أنه تمت إضافة مواد محلية أكثر خطورة، وأصبح التجار يضيفون مواد مميتة لغير القادرين ماديًا؛ موضحًا أنه يستهدف جميع الطبقات (الأغنياء والفقراء).

وأضاف «عبدالمقصود» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تعاطي الشابو يجعل الإنسان يدمنه من أول مرة؛ لأنه يسيطر على الخلايا العصبية في الجسم؛ حيث يمنح متعاطيه نشاطًا وطاقة وقوة غير طبيعية (10 رجالة في راجل) لا يستطيع الإنسان تحملها؛ ما تجعل ردود فعله خارج السيطرة.

وأكد أن متعاطي الشابو قد يحدث له انفجار في الأوعية الدموية، وارتفاع دقات القلب لدرجة قد تجعله يتوقف، وفقدان الوزن بسبب انتهاء الشهية للأكل؛ ما يدفعه لحدوث تهيؤات بصرية وعقلية لعالم افتراضي، ما يجعل الشابو يمثل كارثة في عالم المخدرات؛ ليصبح أقوى 100 مرة من الهيروين والمخدرات.

وأوضح أنه عُرض عليه بنين وبنات من كل الطبقات يتعاطون الشابو؛ لافتًا إلى أن سعر الجرام يصل إلى 1200 جنيه (للأغنياء).

وأشار إلى أن مظاهر التعاطي تظهر على سلوكيات الشخص؛ حيث يصبح عصبيًا جدًا ويرفض الأكل، وظهور هالات سوداء حول العينين، ويفقد القدرة على النوم؛ حيث تعمل هذه المادة داخل الجسم حتى 24 ساعة، لافتًا إلى أن الإنسان الطبيعي لا يحتمل القدرة على عدم النوم بشكل متواصل لمدة 48 ساعة؛ وذلك في إشارة لكيفية معرفة الأسرة أعراض متعاطي الشابو.