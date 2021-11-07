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يستعد النجم تامر حسني للحفل الغنائي منتصف شهر نوفمبر الجاري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة اليوبيل الفضى، تحت شعار «25 عامًا من الريادة والنجاح»، حيث يقام حفل غنائي ضخم على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تقوم حالياً الجامعة بالإعداد لتنظيم الحفل الغنائي الكبير.

ومن المقرر أن يقدم نجم الغناء في مصر والوطن العربى تامر حسنى مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والعاطفية والحماسية الإيجابية المحفزة على النجاح والداعية للأمل والتفاؤل، ويتضمن برنامج الحفل تكريم نجم الجيل تامر حسنى ومنحه «درع الجامعة» لمسيرته الفنية الرائعة، ويأتى ذلك في الوقت الذي اختاره طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كنجم العام بلا منافس.

ويقوم تامر حسنى بإحياء حفل اليوبيل الفضى المقرر إقامته يوم 15 نوفمبر داخل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،وسوف يحضر الحفل نخبة من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات، ولفيف من الفنانين والاعلاميين والشخصيات العامة، حيث يواكب الحفل احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضي.