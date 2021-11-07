رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة «لسة الكلام زعلان»

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طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة «لسه الكلام زعلان» عبر موقع يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وهي الأغنية السابعة من ألبومه «ولسه» الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

وطرح رامي جمال منذ أسابيع قليلة أغنية «خليكي»، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان «كنا ممكن نتفق»، من ألبومه «ولسه»، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية «قلة الإحساس»، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

ومن الأغاني السابقة التي تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبدالمنعم، و«مبتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان «ولسه»، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغاني، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز» هم: «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي».