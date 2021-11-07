أخبار عاجلة

غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف -
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة -
محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر -
هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية -
أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا» -
شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران -
«فستاني اتقطع من كتر استعجالي».. أصالة تتأخر ساعة ونصف عن حفلها بـ«الموسيقى العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شديدة الانتشار.. أستاذ فيروسات: الصين عزلت مدينة كاملة للسيطرة على «هيهي»

Print
شديدة الانتشار.. أستاذ فيروسات: الصين عزلت مدينة كاملة للسيطرة على «هيهي» شديدة الانتشار.. أستاذ فيروسات: الصين عزلت مدينة كاملة للسيطرة على «هيهي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، إن متحور «هيهي» الجديد الذي ظهر في الصين يعد سلالة جديدة من متحور دلتا، موضحا أنه تحول جيني وليس فيروسا جيدا.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن السلالة الجديدة شديدة الانتشار ولكن ليست شديدة الخطورة، مضيفا أن الصين عزلت المدينة بالكامل للسيطرة على الوباء الجديد.

وأوضح أن الأعراض تشبه أعراض كورونا تماما، لكنها أسرع في الانتشار، مشيرا إلى أن المهم هو شدة المرض وليس سرعة انتشاره كما أن المتحور الجديد لا يدعو للقلق.

وتابع: ما يهم العالم حاليا كيفية السيطرة على أي متحورات جديدة قد تحدث نتيجة طبيعة الفيروس الذي يجدد نفسه على هيئة متحور جديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف

غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة

محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة

تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر

تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر