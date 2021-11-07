شديدة الانتشار.. أستاذ فيروسات: الصين عزلت مدينة كاملة للسيطرة على «هيهي»

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قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، إن متحور «هيهي» الجديد الذي ظهر في الصين يعد سلالة جديدة من متحور دلتا، موضحا أنه تحول جيني وليس فيروسا جيدا.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن السلالة الجديدة شديدة الانتشار ولكن ليست شديدة الخطورة، مضيفا أن الصين عزلت المدينة بالكامل للسيطرة على الوباء الجديد.

وأوضح أن الأعراض تشبه أعراض كورونا تماما، لكنها أسرع في الانتشار، مشيرا إلى أن المهم هو شدة المرض وليس سرعة انتشاره كما أن المتحور الجديد لا يدعو للقلق.

وتابع: ما يهم العالم حاليا كيفية السيطرة على أي متحورات جديدة قد تحدث نتيجة طبيعة الفيروس الذي يجدد نفسه على هيئة متحور جديد.